Clean Bandit: Was ist Liebe?

Ende November erscheint das neue, das zweite Album der Hitfabrik, die u. a. mit Jess Glynne, Demi Lovato und Zara Larsson Welthits landete. Und auch das neue Album „What Is Love?“ vereint viele Stars.

„Das Album befasst sich mit vielen verschiedenen Arten und Stufen der Liebe. Wir haben es über drei Jahre geschrieben, während dieser Zeit haben wir in unserem Leben alle Erfahrungen mit der Liebe gemacht, und zum Teil auch Herzschmerz erfahren“, verrät Grace Chatto, die Clean-Bandit-Cellistin, über das Thema des neuen Albums. „Es geht um die Opfer, die wir alle für die Liebe und füreinander bringen, selbst wenn es schwer ist. Es war eine große Ehre, mit all den wunderbaren Sängerinnen und Musikern zu arbeiten, die bei diesem Album involviert waren.“

Mit dabei bei „What Is Love?“ sind u. a. Ellie Goulding, KYLE, Big Boi, Tove Styrke, Stefflon Don, Craig David, Kirsten Joy, Rita Ora und Zara Larsson. Erscheinen soll das neue Werk am 30.11. – und es ist ein internationales Album geworden, so Grace: „Wir haben die Songs überall auf der Welt aufgenommen, vor allem in Nordlondon und in Los Angeles – einige Zeilen wurden sogar in einem Badezimmer in Uganda aufgenommen!“

Fun Fact: „Rockabye”, der UK-Weihnachts-Nummer-1-Hit des Trios aus dem Jahre 2016, hält bis heute den Rekord als längste Nummer-1-Single einer britischen Band innerhalb der letzten 24 Jahre.