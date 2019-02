Christina Aguilera legt mit einer Show los

Christina Aguilera

Die einen halten die Stimmgewaltige für eine der größten lebenden Sängerinnen, die anderen schlichtweg für einen immer wieder erfolgreichen blonden Schreihals ohne Geschmack und eigene Ideen. Jetzt startet sie mit einer Show in Las Vegas: #TheXperience.

Wie immer spät dran: Nachdem zuletzt Gerüchte um eine mögliche Vegas Residency von Rapper Drake laut wurden, reiht sich nun auch die ewig Letzte, Christina Aguilera, in eine mittlerweile lange Reihe von Künstlern ein, die in der Glücksspielmetropole eine feste Konzertreihe zeigen. Verkündet hat die Gemütliche ihr neues Unterfangen bei Talk-Show-Queen Ellen. Das Internet wusste es bereits vorher. Bleibt zu hoffen, dass mehr Leute in die Wüste pilgern als zu ihrer letzten Tour. „Liberation“ spielte vor allem in kleinen Venues für bis zu 5.000 Zuschauer. Ihr letztes Album trug übrigens den selben Titel. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. www.facebook.com/christinaaguilera

Fun Fact: Schon Diana Ross, Cher, Kristine W, Britney Spears und Céline Dion hatten erfolgreiche Shows in Las Vegas.