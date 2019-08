Junge, Junge, so lange dabei und immer noch so stimmstark, witzig und textsicher. Chapeau, Cher.

Cher

„Wenn du nicht bereit bist, auch einmal lächerlich zu sein, dann wirst du nie großartig sein! Glaubst du denn, ich wäre so lange dabei, wenn ich darüber nachdenken würde, was die Leute sagen? Ich zieh mir meinen G-String an und mache weiter“, sagte „Strong Enough“-Sängerin Cher einmal.

Das hat die Künstlerin ganz nach vorne gebracht, nicht nur seit den 1960er-Jahren in den Hitlisten, sondern auch als Role Model.

Cher

In Filmen wie „Silkwood“ (Oscar-Nominierung), „Moonstruck“ (Oscar als „Best Actress“) und „Die Hexen von Eastwick“ zeigte sie sehr erfolgreich, dass sie mehr ist als „nur“ eine Entertainerin. Trotzdem liebt man sie vor allem wegen ihrer vielen, vielen Hits.

Von „All I Really Want to Do“, „Half Breed“, „I Found Someone“, „Walking in Memphis“ und „The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)“ über „Alive Again“ bis hin zu „Woman’s World“ und „Believe“, ihre Stimme gehört zur queeren Szene dazu!

Und wer so lustig ist, so eng mit Tina Turner und jetzt auch Madonna, der darf auch ein zweites ABBA-Tribute-Album aufnehmen ... Ihr musikalisches Werk präsentiert Cherilyn La Pierre jetzt live unter anderem in Berlin und München. Wir sind dabei!

„Ich freue mich sehr auf meine Konzerte in Europa und meine Fans in Deutschland!“ Cher

Fun Fact: In der Serie „Will & Grace“ spielte sie einst Gott.

Cher: „Here We Go Again“-Tour 2019

26.9. – Berlin, Mercedes-Benz Arena, 3.10. – München, Olympiahalle, 5.10. – Köln, Lanxess Arena, 11.10. – Mannheim, SAP Arena, 13.10. – Hamburg, Barclaycard Arena, www.eventim.de/artist/cher