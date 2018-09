Cher ♡ Chic ♡ Live

× Erweitern Foto: Warner Music cher

Nile Rodgers

Schon vor „Believe“ 1998 hatte Cher Lust auf Discomucke. Wenn sie auch bis Ende der 1990er eher in Rock- und Pop-Gefilden wilderte.

Zwar hatte sie mit u. a. „Take Me Home“ in den 1970ern einen bis heute populären Discohit, performte u. a. mit ihrer Freundin Tina Turner „Disco Inferno“ und trat auch mit den Jackson 5 auf, ABER ihr Fokus lag eher auf Pop-Rock. Ganz anders war es bei Nile Rodgers, der Jazzer hatte schon früh Disco für sich entdeckt – und seit 1977 auch maßgeblich mitgestaltet (und nebenbei Madonna, Diana Ross, Sister Sledge und Daft Punk noch erfolgreicher gemacht ...). Jetzt machen sie gemeinsame Sache!

Am 8.2.2019 treten Cher, Chic und Nile Rodgers im Rahmen von Chers „Here We Go Again Tour 2019“ gemeinsam in der Quicken Loans Arena in Cleveland auf! Ab dem 14.9. kann man sich bei Live Nation Tickets sichern.