LIVE: Cher kommt! Und wir haben die Tourtermine

Man mag von ihrer Interpretation der ABBA-Klassiker halten, was man will: In geselliger Runde sind sie ein riesen Spaß. 2019 werdet ihr die Gelegenheit haben, eurer Dancing Queen Cher in fünf deutschen Städten die Aufwartung zu machen.

„Ich freue mich sehr auf meine Konzerte in Europa und meine Fans in Deutschland!“

Selbstverständlich wird die Diva, die 2019 bereits auf 57 Jahre Bühnenschaffen zurückblicken wird, auch alle Hits aus eben diesen Jahrzehnten mit dabei haben. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir können sie gemeinsam mit einer der größten Legenden des Popbusiness feiern. Und zwar in Berlin, Hamburg, Köln, München und Mannheim.

> Der Vorverkauf startet am 12. Dezember um 10 Uhr hier.

Alive again? Cher ist zeitlos. Und ja, man verehrt sie, die Oscar-prämierte Schauspielerin und Sängerin von Charterfolgen wie „The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)“, „Dark Lady“, „Take Me Home“, „I Got You Babe“, „Believe“, „Woman’s World“, „Strong Enough“, „We All Sleep Alone“ sowie „If I Could Turn Back Time“.

Seit den 1960ern ist Cher – Jahrgang 1946 – ganz vorne mit dabei – und seit 2018 auch als eine der wenigen, denen man ihre musikalische Verbeugung vor ABBA abnimmt!

Cher – „Here We Go Again“-Tour 2019

26.9.19 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

3.10.19 – München, Olympiahalle

5.10.19 – Köln, LANXESS arena

11.10.19 – Mannheim, SAP Arena

13.10.19 – Hamburg, Barclaycard Arena

