DISCO: Cerrone meldet sich zurück

× Erweitern Cerrone

In den 1970ern setzte Cerrone auch auf Sex ...

Hits wie „Supernature“, „Je Suis Music“, „Trippin' on the Moon“ oder auch „Love in C Minor“ sind heute noch erfolgreich in den Klubs. 2019 meldet sich der Disco-Pionier, der unter anderem Daft Punk und Bob Sinclar inspirierte, musikalisch zurück.

„Es ist 40 Jahre her, seit der Veröffentlichung von 'Supernature' mit den brillanten Lyrics von Lene Lovich. So wie ich es damals getan habe, glaube ich, dass wir kluge Schritte in Richtung unserer gemeinsamen Zukunft unternehmen müssen“, verrät der französische Disco-Held, der auch schon mit Beth Ditto und Kiesza erfolgreich zusammenarbeitete.

Cerrone „The Impact“ ist nicht der erste Track zum Thema Umweltschutz von Cerrone

„Vor diesem Hintergrund habe ich mich für dieses Projekt entschieden, um mich mit Jane Goodall – einer starken Führungspersönlichkeit im Umweltschutz – zusammenzuschließen und eine Botschaft der Hoffnung und Verantwortung für die Erhaltung unseres Planeten zu vermitteln.“

Seine neue Single „The Impact“ mit der Umwelt- und Tierschutzaktivistin ist der erste Vorbote zum kommenden Album „DNA“. Eine discoide House-Nummer, die sich – wie auch schon „Supernature“ – der Umweltzerstörung widmet. Hier ist das Video: