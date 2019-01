Jean-Marc Cerrone: Infos und Updates

.

Bob Sinclar mixte 2001 äußerst erfolgreich eine Reihe der Hits von Cerrone auf dem ALbum „Cerrone by Bob Sinclar“

Der am 24. Mai 1952 geborene Franzose ist einer DER europäischen Disco-Produzenten. Seine Hits wie „Supernatural“, „You Are the One“ oder auch „Love in C Minor“ sind heute noch Tanzflächenfüller.

Ähnlich wie sein, ähem, Konkurrent Giorgio Moroder, hatte er eine Mission: mit rhythmischer Musik die Leute zum Tanzen bringen. Anders als bei Herrn Moroder waren ihm die Texte dabei aber nicht soooo wichtig. Da war der andere Euro-Disco-Mastermind im Vorteil: Giorgio Moroder hatte ja meist Künstler wie The Sparks, Grace Jones oder auch Donna Summer an seiner Seite, die achteten auf ihre und genug Texte. Das war beim Disco-Franzosen anders: Zwei Sätze genügten Cerrone mitunter, Hauptsache die Beats und Geigen stimmten.

Cerrones Plattencover waren nicht nur in den 1970ern sexistisch. Aber irgendwie verzeiht man es ihm ...

Everything was done in good humor

Natürlich gab es auch von ihm viele Stücke mit richtigem Text, etwa „Supernature*“ von 1977/1978, das von einer recht bedrohlichen Zukunft erzählt, in der sich Mutter Natur und Geschöpfe aus der Erde, aktiviert durch Chemikalien, an der Menschheit rächen ... Oder auch „You Are the One“ mit Jocelyn Brown, ein starkes Discobrett mit viel, viel Soul.

Wer sich durch Cerrones Werk durchhören will, dem sei die Box „Cerrone: Classic Albums“ empfohlen: Vinyl-Platten und CDs mit Musik aus den 1970ern, die Lieder der 1980er sollen bald folgen. Sein letztes Album „Red Lips“ erschien 2016, nicht zuletzt wegen Gastmusikern wie Kiesza einmal mehr erfolgreich.

Fun Fact: Claudja Barrys 1984er-Hit „Trippin' on the Moon“ ist im Original von Cerrone.

*Cerrone nahm das Stück später auch mit u. a. Beth Ditto auf.