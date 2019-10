VERLOSUNG: Céline Dion „Courage World Tour“

× Erweitern Foto: Sony Music

Zerbrechlich, melancholisch und ein bisschen verloren, so nahm man die kanadische Ausnahmesängerin im letzten Jahr wahr. Ja, auf den Bühnen dieser Welt scherzte sie, aber fast jeder Schnappschuss ließ den Fan sorgenvoll zurück.

Sicherlich ging Céline Dion seit dem Tod ihres Ehemanns, Managers und Entdeckers René Angélil 2016 durch eine schwere Zeit. Und auch jetzt ist nicht alles rosarot, aber zumindest gibt es ein neues Pop-Album der Sängerin. Und auf diesem setzt sie sich mit ihren Verletzungen und Schwächen auseinander. Mithilfe ihrer Musik gibt sie den Fans Kraft und entdeckt auch nach und nach ihre eigene innere Stärke, ihre „Courage“ – so heißt nicht nur einer der Vorab-Titel, so heißt auch das ganze neue Album. Ein sehr persönliches Album ist es geworden, Sia hat daran mitgearbeitet – und auch David Guetta! Aber Angst muss man nicht haben, der Franzose hat mehr drauf als Eurodance. Bei Céline Dion beweist er, dass er auch die große Ballade als Produzent beherrscht: „Lying Down“ hat das Zeug zum nächsten Überhit der Kanadierin.

Céline Dion

Ein weiteres Lied, das besonders erwähnenswert ist, heißt „Imperfections“. Thematisch dreht es sich um Selbstkritik und was man daraus macht – geschrieben wurde die Hymne von Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles und Dallas Koehlke („DallasK“). Das neue Album „Courage“ erhellt den November, die zugehörige Tournee startete im Oktober.

Rückblick: Céline Dion

Céline Marie Claudette Dion, am 30. März 1968 in Kanada geboren, ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Sie ist die Stimme von Pop-Klassikern wie „A New Day Has Come“, „Pour que tu m’aimes encore“, „It's All Coming Back to Me Now“, „My Heart Will Go On“, „I’m Alive“, „Think Twice“ sowie „Immortality“ mit den Bee Gees. Los ging alles 1981, als sie ihre erste Platte veröffentlichte. Ein früher Höhepunkt der Karriere war ihre erfolgreiche Teilnahme am Eurovision Song Contest („Ne partez pas sans moi“) 1988 in Dublin. 1992 kam dann der ganz große Durchbruch mit „Beauty and the Beast“ aus und für den Disney-Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“. Es folgten bis heute weltweit erfolgreiche Alben wie „Let’s Talk About Love“, „Taking Chances“ sowie „Falling into You“ und „One Heart“.

Was für ein lustiger und lebensfroher Mensch sie ist, fällt besonders auf, wenn man sie live trifft und erlebt. Egal wie dramatisch und melancholisch ihre Musik oft ist, in ihr steckt auch eine Rockerin, ein Comedian, eine Disco-Diva und ein liebenswerter Mensch wie du und ich. Ganz ohne Divengehabe. Schön!

Céline Dion „Courage World Tour“

17.6.2020, München, Olympiahalle, 19.6.2020, Mannheim, SAP Arena, 21.6.2020 Köln, LANXESS arena, 22.6.2020, Hamburg, Barclaycard Arena, 22.7.2020 Berlin, Waldbühne, www.celinedion.com

