Camp: Musik liegt in der Winterluft

× Erweitern Foto: Andrew Christian

Foto: Andrew Christian

Camp. Endlich kann man dieses alte Wort mal wieder verwenden. Denn das, was der australische Sänger TIN hier präsentiert, ist eher camp, denn queer.

Warum? Nun, seine Aktion zum Video zu „Don’t Say His Name“ ist nicht wirklich vielfältig queer, eher stereotyp schwul. Aber trotzdem recht gut!

Thematisch geht es um ein geflopptes Grindr-Date, verrät TIN. Und der Hörer muss zudem sehr aufmerksam sein, denn der Name der Person, um die es geht, kommt im Clip vor. „Wer ihn raushört, kann sich bei mir melden, ich verlose Unterwäsche von Andrew Christian“, freut sich TIN. Der Hashtag zur Aktion ist #whatishisname, bekanntgegeben wird der Gewinner dann am 1. Januar 2019. Viel Spaß beim Hören und Raten!

www.tinofficialmusic.com/epk

www.facebook.com/tinofficialmusic