Bonnie Tyler – 50 Jahre Bühne und neues Album!

× Erweitern Foto: earMusic/Tina Korhonen Bonny Tyler

Kaum zu glauben: Seit 50 Jahren ist die Rockröhre mit der rauchigen Stimme schon erfolgreich auf den Bühnen der Welt unterwegs. Im März veröffentlicht Bonny Tyler nach sechs Jahren Pause ihr 17. Studioalbum und feiert beides mit einer großen Tour.

Bonnie Tyler „Between The Earth And The Stars“ ist ab sofort HIER vorbestellbar.

„Between The Earth And The Stars“ wird am 15. März erscheinen und enthält Kooperationen mit Größen wie Francis Rossi von Status Quo in „Someone’s Rockin‘ Your Heart“, Rod Stewart als Duettpartner im Lied „Battle Of The Sexes“ und niemand geringeres als Cliff Richard in „Taking Control“. Die Ballade „Seven Waves Away“ steuerte der letzte Überlebende der Bee Gees, Barry Gibb, bei. Bonnie zu ihrem 17. Album:

„Ich habe auf der ganzen Welt performt und liebe es immer noch, auf der Bühne zu stehen, um meine fantastischen Fans zu unterhalten. Die Zeit war reif wieder ins Studio zu gehen und nach 50 Jahren als Performerin wusste ich, dass ich etwas ganz Besonderes abliefern müsste. Genau das habe ich getan.“

Wenn das nicht Lust auf mehr macht! Und Bonnie wäre nicht Bonnie, wenn sie nicht selbstverständlich mehr anbieten würde: Ab Ende April geht Bonnie Tyler auf große Deutschland-Tournee und wird außer den neuen Songs selbstverständlich auch ihre Mega-Hits „Total Eclipse of the Heart“, aber natürlich auch „Holding Out for a Hero“ im Gepäck haben.

× Erweitern Der Megahit „Total Eclipse of the Heart“ von 1982 wurde von Jim Steinman ursprünglich für Meat Loaf geschrieben. Dieser wollte aber den Autoren nicht bezahlen und so räumte Bonnie Tyler mit der Rockballade ab, die sich über fünf Millionen mal verkaufte und der erste und bis heute einzige Nummer-Eins-Hit einer walisischen Künstlerin in den US-Charts wurde.

TOURDATEN

28.4. München, Circus Krone, 29.4. Nürnberg, Meistersingerhalle, 2.5. Suhl, Congress Centrum, 4.5. Köln, Musical Dome, 7.5. Halle/Saale, Steintor-Varieté, 8.5. Berlin, Admiralspalast, 10.5. Bremen, Metropol Theater, 14.5. Karlsruhe, Schwarzwaldhalle, 16.5. Zwickau, Stadthalle, 17.5. Osnabrück, OsnabrückHalle, 22.5. Singen, Stadthalle, 23.5. Ulm, Congress Centrum, 28.5. Hannover, Theater am Aegi, 29.5. Rostock, Stadthalle, 31.5. Dortmund, Westfalenhalle 3A, 1.6. Frankfurt, Alte Oper W-Festival

Karten und Infos