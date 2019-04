BODENSEE: Francesco Tristano

× Erweitern Foto: M. Rädel Friedrichshafen am Bodensee

Am 3. Mai veröffentlicht Francesco Tristano sein neues Album „Tokyo Stories“ – und er geht damit auf Tour.

„Musik gehört überall hin. Meine besten Konzerte waren an den verrücktesten Orten, wo ich nie gedacht hätte, dass es gut klingen oder so ein magisches Ambiente haben könnte. Ich vermeide die Trennung zwischen klassischer und anderer Musik“, verriet uns der Musiker einmal im Interview.

Na, da passt es doch, dass er am 11. Mai in Friedrichshafen am Bodensee auftritt. Im Graf-Zeppelin-Haus im Rahmen des Bodenseefestivals. Am 17.5. ist er dann in Konstanz, am 18.5. in Ravensburg vor Ort, um mit seiner Kunst zu begeistern. Berliner können schon am 5. Mai in den Genuss seiner Liebeserklärung an Tokio kommen, dort tritt er in der Kantine am Berghain auf. Was erwartet uns? „16 Originalstücke für Klavier und elektronische Instrumente, die seine lange Beziehung zur Stadt wiedergeben.“

www.francescotristano.com