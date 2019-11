Bisher Platz 8: Cappella 2019

× Erweitern Foto: Cutting Edge Cappella

CAPPELLA

Überraschend erschienen, überraschend erfolgreich, einer der größten Eurodance-Hits der 1990er schaffte es im aktuellen Remix bisher auf Platz 8 der DEUTSCHEN-DJ-PLAYLIST.

Die Rede ist von „Move on Baby“ vom italienischen Eurodance-House-Projekt Cappella, das ja eigentlich seit ca. 20 Jahren nicht mehr wirklich existent ist. Was DJ und Produzent Mike Candys nicht daran hinderte, diese Nummer zu remixen. Das Ergebnis kann sich hören lassen, wer auf Eurodance steht, der wird an diesem gut gemachten (und nicht peinlichen) Remake seine Freude haben.

Foto: ZYX Cappella

Zu Cappella:

Repetative Melodieelemente, ein catchy Refrain – und alles zusammengehalten durch eine extrem treibende Hookline und eine fette Bass Drum, das war der Sound von Cappella. Zwischen 1988 („Bauhaus“, einer der ersten Hits) über „U Got 2 Know“ 1993 bis hin zu „Angel“ (führte 2004 die Dancecharts an ...) war das Projekt von Gianfranco Bortolotti äußerst erfolgreich. Die Menschen in den Videos waren meist nicht die wirklichen Sänger_innen, bei „Take Me Away“ etwa schrie Loleatta Holloway. Die Musik steht aber für sich. Kennen wirst du „U Got 2 Let the Music“, „Tell Me the Way“, „Be My Baby“ und „U & Me“.