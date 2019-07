DISNEY: Simba, Beyoncé und Nala

× Erweitern Foto: Sony Music Beyoncé liebt die dramatische Pose

Beyoncé

Das neue Album von Beyoncé ist tatsächlich inspiriert von einem Disney-Film: „The Lion King: The Gift“ ist das Kompendium-Album zum Disney-Zeichentrick-Klassiker „Der König der Löwen“, der ja gerade neu umgesetzt wurde – und gestern in den Kinos anlief.

Beyoncé

„To the light in the sky, yeah / Watch the light lift your heart up / Burn your flame through the night“ Queen Bee

Mitbeteiligt am neuen Album der Diva sind Künstler wie Kendrick Lamar und Pharrell Williams. Das Album glänzt nicht nur mit vielen kurzen Tracks (Interludes, kleinere instrumentale Stücke), sondern auch mit tollen Liedern wie „Find Your Way Back (Circle Of Life)“, „Otherside“ und „Spirit“.

Gut zu wissen: Beyoncé leiht im Original-Remake auch einer der Hauptprotagonistinnen ihre Synchronstimme.

Foto: Sony BMG Beyoncé 2008

„Du bist nie zu gut, um zu verlieren. Du bist nie zu groß, um zu verlieren. Du bist nie zu schlau, um zu verlieren. Es passiert einfach.“ Aber meist ist sie eine Gewinnerin!

Beyoncé (*4.9.1981) begann ihre Musikkarriere in den 1990er-Jahren als Teil der Band Destiny's Child. Die schwerreiche Stimmstarke landete solo und als Teil der Girlgroup Hits wie „Survivor“, „Crazy in Love“, „Bills, Bills, Bills“ und „Single Ladies“, räumte aber auch mit Coldplay („Hymn for the Weekend“) und Lady Gaga ab („Telephone“). Sie gehört mit Madonna und Diana Ross zu den einflussreichsten Diven der Welt. www.instagram.com/beyonce