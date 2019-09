Belinda Carlisle „Gold“

× Erweitern Belinda Carlisle

Foto: www.facebook.com/pg/BelindaCarlisleOfficial

„Heaven Is A Place on Earth“, „Circle in The Sand“, „Big Scary Animal“, „Summer Rain“, „La Luna“ oder auch „In Too Deep“ – na, klingelt es? Genau, das sind einige der Hits von Belinda Carlisle.

„Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh heaven is a place on earth“

Eine fulminante Auswahl der Erfolge und bester Albumstücke gibt es ab September mit der 3CD-Box(!) „Gold“. Popmusik mit einer Portion Rock, manchmal leichte Beats, eine einprägsame und schön-rauchige Popstimme und gute Texte, damit eroberte die Go-Go’s-Sängerin solo die Charts.

Belinda Carlisle

Sie mag nicht so provozieren wie Queen Madonna, nicht ganz so groß sein wie Kylie Minogue, aber Belinda ist auch schon seit den 1980ern erfolgreich in den Charts und auf Tour. Über 8 Millionen Tonträger hat sie verkauft, 15 Top-40-Hits gelandet.

Unsere Anspieltipps sind „Leave A Light on“, „Runaway Horses“, „Always Breaking My Heart“ und „Live Your Life Be Free“. www.facebook.com/pg/BelindaCarlisleOfficial