Foto: Schwarzkopf & Schwarzkopf BARBRA STREISAND

Na, das ist doch ein Comeback, das man sicher zu den „Comebacks des Jahres“ zählen kann und wird.

Für die ganz jungen Leser: Die am 24. April 1942 geborene US-Diva sang Klassiker auf Klassiker, u. a. „Somewhere“, „Tell Him“ (im Duett mit Céline Dion), „You Don’t Bring Me Flowers“, „Papa, Can You Hear Me?“, „No More Tears (Enough Is Enough)“ (im Duett mit Donna Summer) und „Woman in Love“, die Liste der Erfolge der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin und Sängerin ist lang. Die Szene liebt sie aber auch für ihr Engagement für die LGBTIQ*-Szene und ihren Humor.

Barbra Streisand: Walls

Und 2018 steht wieder die Musik im Fokus: Barbra Streisand veröffentlicht am 2. November ihr neues Album „Walls“. Es sei „eine außergewöhnliche Zusammenstellung von Songs voll melodiöser Anmut und nachdenkenswerter Texte, mit denen Barbra Streisand ihre Sorgen und Hoffnungen mit Blick auf die Zukunft zum Ausdruck bringt“ – genau, in Zeiten von Trump muss man sich positionieren!

Unsere Anspieltipps sind „Imagine“, „What The World Needs Now“ und „Don’t Lie to Me“.

Fun Fact: 1977 war Barbra die erste Frau, die einen Oscar für die Komposition des zeitlosen Klassikers „Evergreen“ (Love Theme from A Star Is Born)“ erhielt.

www.facebook.com/barbrastreisand