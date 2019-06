Bang Bang Romeo & P!NK

Das Debütalbum „A Heartbreaker’s Guide to the Galaxy“ von Bang Bang Romeo kommt noch 2019, erst mal geht es aber mit P!NK auf Tournee.

Und sie haben ein neues Video am Start, ein Cover eines DER Hits der 1990er: „What's Up?“ von den 4 Non Blondes.

„Es ist 2019 und ich lebe als offen lesbische Frau in einer Welt, in der ich in einigen Ländern Gefängnis, menschenunwürdige Behandlung oder sogar den Tod zu fürchten habe. Es ist ZWEITAUSENDUNDNEUNZEHN. Linda Perry schrieb dieses Lied 1992 und fragte schon damals, what’s going on?! Wir haben dieses Lied mit ihrem Segen gecovert, denn 25 Jahre später sitze ich hier und stelle mir immer noch dieselbe verdammte Frage. An meine LGBTIQ*-Familie und meine starken Schwestern: Der Song hier ist für Euch!“

Bang-Bang-Romeo-Sängerin Stars