Back to Soul II Soul

× Erweitern Soul II Soul

Soul II Soul

Vor ca. drei Jahrzehnten ging es so richtig los mit der Karriere von Soul II Soul.

„Joy, it's a new sensation / New vibration, rocking the nation“

Mit „Keep on Movin'“, „Get a Life“, „Love Enuff“, „Joy“ oder auch „Back to Life“ schuf der kreative Kopf Jazzie B bis 1997 zusammen mit wechselnden Sängerinnen und Sängern Hits für die Ewigkeit. Kaum ein Jahr, in dem nicht einer der Hits der Band gecovert wird! Die Sängerin des Klassikers „A Dream’s Dream“, Victoria Wilson-James, sang später übrigens auch bei The Shamen. Sängerin Caron Wheeler startete solo durch – und ist mit Jazzie B ab und an live zu erleben. soul2soul.co.uk