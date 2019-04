Avantgardistisches aus Island

× Erweitern Foto: Ari Magg / DG Víkingur Ólafsson

Víkingur Ólafsson

Víkingur Ólafsson hat sich schon immer mehr getraut, als andere Pianisten. Wenn er sich den großen Komponisten annahm, etwa Brahms, Beethoven, Chopin, Schubert oder auch Grieg, dann kam andere Musik raus, als man erwartete.

„Bach trifft auf Elektro“

Foto: Santiago Felipe Björk

Denn Víkingur Ólafsson arbeitete oft genau das musikalisch heraus, was Künstlerkollegen weniger betonten. Sein neues Album heißt „BACH REWORKS“ (erscheint am 26. April bei Deutsche Grammophon). Und hierauf nimmt sich Víkingur Ólafsson dem Erbe Bachs an. Unsere Anspieltipps sind „Widerstehe doch der Sünde“ und „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“. In Island hat Ólafsson übrigens eine eigene Fernsehsendung „Útúrdúr (Verstimmt)“ – auch hierbei wagt er immer neue musikalische – man möchte fast sagen – Experimente. Mit Björk (kleines Bild rechts unten) hat er übrigens auch schon zusammengearbeitet: „Oceania“.

vikingurolafsson.com