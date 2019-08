Aura Diones Sonnenschein

× Erweitern Foto: www.facebook.com/auradione Aura Dione

Beziehungen können stressen. 40 SMS oder WhatsApp-Nachrichten statt einem klärenden Gespräch. Vorhaltungen statt Vergebung. Davon weiß auch Aura Dione eine Menge Lieder zu singen. Ihr neuestes Stück zum Thema Liebe, Trennung und Liebesleid hat heute seine Videopremiere: „Sunshine“.

„Mir ist immer wichtig, dass die Storys, die ich erzähle, authentisch und ein wichtiger Teil meiner eigenen Geschichte sind. Ich habe viele Monate lang mit einem gebrochenen Herzen Geschichten geschrieben, die sehr fragil und tiefsinnig waren. Eines Tages jedoch ging ich ins Studio und versuchte, zu schreiben wie es sich anfühlt, wenn du endlich über diese eine Person hinweg bist. Oder zumindest wie es sich anfühlt, wenn du entscheidest, in deinem Leben weiterzugehen. Das war der Moment, in dem ‚Sunshine’ geboren wurde“, verrät die Musikerin. „Dieses Gefühl, wenn du realisierst, dass all die Dunkelheit in deinem Leben einer anderen Person geschuldet ist ... Doch deine Liebe für sie verschleierte dein Glück und deine Freiheit, sodass die Sonne nicht durchkam.“

Im Dezember kommt die Dänin, bekannt für Hits wie „I Will Love You Monday (365)“ und „Geronimo“, auf Tour!

11.12. Hamburg, Gruenspan, 12.12. Berlin, Lido, 13.12. Frankfurt, Das Bett, 14.12. München, Strom, 18.12. Leipzig, Anker, 19.12. Hannover, Musikzentrum, 20.12. Köln, Luxor, 21.12. Stuttgart, Im Wizemann, www.facebook.com/auradione