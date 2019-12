TIPP: aMinus „Dumb Bait“

Der Wahlberliner aus dem Norden Frankreichs war wieder im Studio. Heute präsentiert aMinus sein neues Album „Dumb Bait“ – und davon lassen wir uns gerne ködern.

Unsere Anspieltipps sind „Silent Joe's Lullaby“ (erinnert etwas an William Orbit), „It Ain't Midas Touch“ (musikalisch fast eine Hommage an Erasure, sehr packend) und „Rio“. Trotz aller Synthipop- und Rave-Einflüsse ein immer etwas melancholisches Album, das sich wohltuend von all dem Generic Pop, der seit 5 Jahren dank Spotify und Co. die Charts beherrscht, abhebt.