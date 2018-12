Am Freitag: Zayn „Icarus Falls“

Foto: www.instagram.com/zayn Zayn auf Instagram: www.instagram.com/zayn

Er war erfolgreich bei einer Boyband, er landete einen Hit mit Sia, er sieht super aus: Zayn.

Und jetzt, am 14.12., kommt sein neues Album, ein Doppelalbum, und darauf befinden sich sage und schreibe 27 Lieder! Neben der ersten offiziellen Single-Veröffentlichung „Let Me“ und dem aktuellen Hit „No Candle No Light“ (feat. Nicki Minaj) auch das brandneue Lied „Rainberry“ sowie die vorab veröffentlichten Songs „Too Much“, „Fingers“, „Entertainer“ und „Sour Diesel“. Der Bedarf an seiner Musik ist aber auch so groß wie sein Output, immerhin gelang es ihm, gleichzeitig Platz eins der US- und UK-Charts einzunehmen – und der Hit „Pillowtalk“ erreichte in 68 Ländern der Erde Platz eins der Charts. Chapeau, Zayn!

