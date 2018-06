Always In Between: Jess Glynne

× Erweitern Jess Glynne

Seit 2014 gelingt ihr so ziemlich alles, was sie anfasst, pardon, einsingt. 2018 kommt dann auch endlich ein neues Album!

Wer hätte gedacht, dass aus der Sängerin von Clean Bandits Hit „Rather Be“ einmal ein Weltstar werden würde? Nach diesem ersten Erfolg ging es Schlag auf Schlag: „Hold My Hand“, „Don’t Be So Hard on Yourself“ oder auch „Real Love“ wurden alles Welthits. Und auch ihre letzte Single „I'll Be There“ schoss auf vorderste Chartpositionen. Am 21. September soll ihr neues Album „Always In Between“ erscheinen, also knapp 4 Wochen vor ihrem Geburtstag – am 20.10.1989 erblickte Jess das Licht der Welt.

Jess Glynne ist eine bodenständige Sängerin mit Diven-Optik, vielleicht mögen wir sie deswegen so gerne. Wir freuen uns auf das neue Album!

www.instagram.com/jessglynne