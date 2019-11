ALMA: Comeback mit Tove Lo

× Erweitern Foto: M. Leton ALMA

Die finnische Musikerin, Sängerin und Songwriterin ist zurück!

So grünlich die Haare, so wirr die Beats, so krass die Texte. ALMA ist eine DER queeren Musikerinnen überhaupt. Ihr Stimme – ihren Look – kennst du sicher aus den Hits zusammen mit unter andere Martin Solveig (produzierte auch schon Madonna) und Felix Jaehn. Heute präsentiert ALMA ihr neues Video „Have U Seen Her?“; ein Duett mit Tove Lo gibt es auch ... Die beiden Lieder findest du hier bei uns:

„Als ich jünger war, habe ich das Gefühl gehasst, dass mir niemand zuhört und niemand sich für meine Gefühle interessiert, also habe ich mich damals in meine Träume geflüchtet. Ich hatte einen immer wiederkehrenden Traum, Nacht für Nacht, in welchem ich an weit entfernte Orte ausriss und dort nochmal neu anfing. Das war meine Inspiration für ‚Have U Seen Her?‘ ‘‘

„‚Worst Behaviour‘ handelt von den dunklen Zeiten, in denen wir uns momentan befinden – ich bin wahnsinnig frustriert über die Leute, die aktuell an der Macht sind und wie sie sich verhalten. Ein ähnliches Gefühl hatte ich in Bezug auf mein Arbeitsleben zu der Zeit als ich den Song schrieb. Ich hatte die Schnauze gestrichen voll von alten, weißen Männern, die mir sagen wie ich mich auszudrücken habe. Dieser Song richtet sich an die führenden Regierungen dieser Welt und auch an diejenigen, die versucht haben meine Welt zu regieren. Ihr habt einfach nichts kapiert – und das macht uns wütend.“

