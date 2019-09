ALICE LIVE – „VIAGGIO IN ITALIA“

ALICE Alice ist ein Vollprofi auf der Bühne. Ihr gelingt es mühelos unterschiedliche musikalische Stile in Harmonie zu bringen.

ALICE kehrt zurück nach Deutschland – im Schlepptau ihren größten Hit „Per Elisa“. Vom 1. bis zum 5. Oktober präsentiert sie ihr Programm „VIAGGIO IN ITALIA“. Zu sehen ist sie in Leipzig, Mannheim, München und Düsseldorf.

Der Einstieg ihrer europaweiten Karriere gelang ihr mit dem Sieg beim Festival di Sanremo 1981, wo sie mit dem Mega-Hit „Per Elisa“ an den Start ging. Ihre größten Erfolge in Deutschland feierte die Künstlerin in den 80er und 90er Jahren. Sie gehört bis heute zu den interessantesten und beeindruckendsten Künstlern Italiens und veröffentlichte seither 22 Alben. In ihrem Programm ehrt die Singer-Songwriterin mit der unverwechselbaren Stimme große Namen der italienischen „cantautori“. Darunter vertreten Franco Battiato, Lucio Dalla, Fabrizio de Andre, Giorgio Gaber und viele andere mehr. Natürlich mit auf der Agenda: ihre eigenen Songs.

„Ich bin glücklich wieder nach Deutschland zu kommen, das für viele Jahre meine zweite Heimat war und ich freue mich schon sehr darauf, meinem deutschen Publikum die großen italienische Autoren vorzustellen und mit ihm auch meine populärsten Songs zu teilen!“ ALICE

Così tanta emozione!

Unterstützt wird die, mit vielen internationalen Ehrungen ausgestattete, Künstlerin von zwei exzellenten Musikern. Das fein abgestimmte Ensemble stellt die Stimme von Alice in den Mittelpunkt und unterstützt die gesamte Bandbreite ihres Interpretationsvermögens.

