Alice Merton: gesundes Selbstbewusstsein

Einst machte die Plattenfirma Decca einen folgenschweren Fehler: Sie lehnte die Beatles mangels Erfolgsaussichten ab. Ein ähnliches Schicksal ereilte die Sängerin Alice Merton, nachdem sie ihr Studium an der Mannheimer Popakademie beendet hatte. „Keiner wollte meine Musik“, erinnert sie sich. Zumindest nicht in der Originalfassung. Einige Vertreter der Plattenbranche versuchten ihr einzureden, ihre Lieder würden nur als Remixe funktionieren. Andere rieten ihr, bei ihrem Lied „No Roots“ die Gitarre und die Bridge stärker in den Vordergrund zu rücken. „Das war für mich vollkommen indiskutabel“, sagt die 25-Jährige. „Ich hatte keine Lust, einen Vertrag mit jemandem abzuschließen, der meine Visionen nicht teilt.“

Statt sich von Marketingprofis ein musikalisches und optisches Image maßschneidern zu lassen, gründete Alice Merton in Berlin ihr eigenes Label Paper Plane Records. In ihrem Büro am Prenzlauer Berg empfängt sie nun Journalisten zum Interview. Sie hat es sich mit angezogenen Knien auf einer Couch gemütlich gemacht. In einem Raum, der in warmes Licht getaucht wird. Heimeligkeit weiß sie offensichtlich zu schätzen. Dabei tut sie sich mit dem Begriff „Zuhause“ schwer, wie ihr Hit „No Roots“ unter Beweis stellt. Er katapultierte sie nicht bloß auf Platz zwei der deutschen Charts, sondern wurde ein internationaler Hit, der es an die Spitze der US-Adult-Alternative-Songs- sowie der US-Rock-Airplay-Charts schaffte. Mehr als eine Million Mal verkaufte er sich weltweit.

Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Musik, die ebenso eingängig wie eigenwillig ist. Eine hinreißende Stimme. Ein persönlicher Text mit Bezug zu Alice Mertons unsteter Kindheit: Die Tochter einer Deutschen und eines Iren wurde in Frankfurt geboren, sie wuchs in Kanada, in den USA, in Deutschland und England auf. „Auf dieser Welt gibt es keinen Ort, an dem ich mich richtig daheim fühle“, resümiert sie. „Für mich ist eher meine Musik mein Zuhause. Oder Menschen, die mir wirklich etwas bedeuten.“ Zum Beispiel ihr Manager und bester Freund Paul Grauwinkel. Wie sich die beiden an einer Bushaltestelle in Mannheim kennengelernt haben, beschreibt Alice Merton in dem Stück „2 Kids“. Diese aufgekratzte Ode an die Freundschaft lässt keinen Zweifel daran, dass die Killers zu den musikalischen Vorbildern der Wahl-Berlinerin zählen.

Auf ihrem Debütalbum „Mint“ gelingt ihr die Gratwanderung zwischen schlichter Instrumentierung und Elektro-Beats. Ihre Songs setzen auf energetischen Pop. Erfreulicherweise kommen sie völlig ungekünstelt daher. Genau wie Alice Merton selbst. Sie macht keinen Hehl daraus, wie anstrengend es manchmal ist, monatelang mit neun Männern im Tourbus unterwegs zu sein. Allerdings sieht sie kaum eine Chance, daran etwas mit weiblicher Verstärkung zu ändern: „Frauen in meinem Alter haben oft einen festen Freund und denken vielleicht schon über die Familienplanung nach. Für sie wäre es keine Option, ständig zu reisen.“

Alice Merton selbst ist da flexibler. Mit ihrem Vagabundenleben kommt sie eigentlich ganz gut zurecht. In dem Titel „Homesick“ verkündet sie, sie habe niemals Heimweh, doch gelegentlich vermisse sie bestimmte Menschen. Diese Verse singt sie mit der Stimme einer Frau, die sich einen Panzer aus Empfindsamkeit zugelegt hat. „Mich plagen viele Ängste“, gesteht sie. „Wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, würden wir stundenlang hier sitzen.“ Das bedeutet aber nicht, dass Alice Merton total verunsichert ist: „Bei meinen Auftritten habe ich durchaus ein gesundes Selbstbewusstsein.“ *Interview: Dagmar Leischow