Ali Gatie startet durch

Die R’n’B-angehauchte Single des in Dubai geborenen Musikers mit irakischen Eltern beschreibt das Gefühl einer neuen Liebe, generierte mittlerweile über 100 Mio. Streams und steht in den Spotify Global-Charts auf Platz #28.

Das offizielle Lyric Video zählt indes über 31 Mio. Views. Nun veröffentlichte Ali Gatie den Song in einer herrlichen Akustik-Version und lässt weltweit erneut die Herzen höher Schlagen. ‘“It’s You’ zeigt wie die Liebe einerseits angsteinflössend aber auch wunderschön sein kann”, kommentiert er.

Das Lied erkundet die verletzlichen Seiten des Wahl-Kanadiers, während er sich der Liebe öffnet und dafür auch mögliche Liebeskummer-Folgen in Kauf nimmt: „If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you“, singt er über eine sanfte akustische Melodie. Der Song ist eine Fortführung von Alis Durchbruch-Hit „Moonlight“, der bereits über 40 Millionen Mal gestreamt wurde.