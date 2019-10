HITS: Ace of Base „Gold“

× Erweitern Foto: Polydor Ace of Base 1995

Die meisten ihrer Hits kennt man auf der ganzen Welt, „The Sign“, „All That She Wants“, „Beautiful Life“ oder auch „Cruel Summer“ sowie „Don't Turn Around“ und „Life Is a Flower“ erreichten weltweit die vorderen Chartpositionen.

Andere Lieder, etwa „C'est la vie (Always 21)“ oder „Lucky Love“ erreichten in einigen Ländern die Top 3, bei uns aber nicht. Trotzdem gehören sie aber auf eine Greatest-Hits-Sammlung! Und die gibt es jetzt: „Gold“.

Foto: Universal Music Ace of Base 2002

Auf CD1 bekommt man die Ace-of-Base-Klassiker als Original, etwa „Happy Nation“ (das Band-Statement gegen Rechts) oder „Beautiful Morning“, auf der zweiten CD locken Remixe wie „Living in Danger (D-House Mix - Short Version)“ und „Wheel of Fortune (2009)“. CD3 dann bietet Single-B-Seiten und lange unveröffentlichtes Liedgut. Unsere Anspieltipps sind „Mercy Mercy“ und „Would You Believe“.

Ace of Base 2010 Ace of Base 2010

„The Golden Ratio“, ihr letztes Album als aktive Band erschien vor ca. 10 Jahren und erreichte wie immer das vordere Drittel der Charts. Inzwischen ist die eine Originalsängerin, Linn, komplett ins Private abgetaucht (sei ihr gegönnt!), die andere, Jenny, ist vor allem in Russland und Skandinavien erfolgreich. Und die beiden Herren, Jonas (der Bruder von Linn und Jenny) und Ulf (ein Jugendfreund) sind einfach nur noch Familienväter. Auch schön.

Ace of Base „Gold“ erscheint auf CD, goldenes Vinyl(!) und als Download.

www.demonmusicgroup.co.uk

www.youtube.com/AceOfBaseOfficial