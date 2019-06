× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin

Hach, Berlin. Im Sommer so heiß wie in der Wüste, aber auch so klasse wie eine Metropole eben nur sein kann. Und auch in Sachen Musik ganz weit vorne mit dabei.

Auch AVICII ist mit auf dem Sampler!

Das wissen auch die Macher der Sampler-Reihe „about: berlin“ und präsentieren jetzt die 22. (!) Ausgabe. Auf „about: berlin – sunrise sessions 2019“ findest Du unter anderem YOUNOTUS, Robin Schulz, Alle Farben, Felix Jaehn und auch Jonas Blue mit ihren Klubhits – die seit etwa 5 Jahren ja auch die Charts aufwirbeln. Hier bekommst du die neusten Tracks! Unsere Anspieltipps sind Robin Schulz feat. Erika Sirola „Speechless“ und Roman Müller „Glücksregen (Original Mix)“.

Avicii, geboren am 8. September 1989 als Tim Bergling in Stockholm; gestorben am 20. April 2018 in Maskat, Oman, war einer der populärsten und erfolgreichsten DJs und Produzenten weltweit. Er verhalf Madonna und Coldplay zu Hits, landete aber auch solo mit u. a. „Wake Me Up!“, „Hey Brother“, „Without You“ und „Levels“ ganz vorne in den Charts. Glücklich war er trotzdem nicht. „Er hat wirklich gerungen mit dem Nachdenken über den Sinn, das Leben, das Glück. Jetzt hat er es nicht länger geschafft. Er wollte Frieden haben“, so seine Familie.