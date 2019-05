Mads Langer: „Me Without You“

× Erweitern Foto: I. Sterling Mads Langer präsentiert sich jetzt mit Lockenmähne

Foto: F. Voigt Mads Langer

Jetzt hat er mal einen Frühlingshit am Start! „Mich berührt Musik am meisten, wenn sie etwas melancholisch ist, aber immer auch diesen Funken Hoffnung in sich trägt. Das ist dieser Punkt, den ich beim Songwriting stets zu finden versuche“, verrät Mads Langer über seine neue – erfrischend fröhliche – Single. „Dieser Moment, wenn ein Song sich zusammenfügt und du weißt gar nicht, wie es passiert ist, aber er verpasst dir eine Gänsehaut.“

Mads Langer

„In meiner Kindheit habe ich die Plattensammlung meines Vaters gehört. Von den Beatles (...) bis zu Carol King war alles dabei. Ab Mitte der Neunziger, als ich dann meine eigenen Platten kaufte, waren (...) Coldplay und Muse meine Lieblinge. Parallel dazu habe ich Jazz-Piano gelernt: Ich saß jeden Tag fünf Stunden hinter dem Klavier, um mir Hardcore-Bebop-Jazz-Musik draufzutun. Das war eine große Inspiration zu der Zeit“, verriet uns der Künstler einmal im Interview. Diese mitunter groovigen Einflüsse kann man durchaus auch bei seinem neusten Lied raushören: „Me Without You“ – eine lebensbejahende Hymne auf die Liebe. Mit lustigem Video!

Mads Langer

In seiner Heimat Dänemark ist Mads Langer (geboren am 14. Januar 1984 in Aabenraa an der Ostsee) einer der erfolgreichsten Solokünstler. Mit Fünf Platin- und zwei Multiplatin-Alben, dazu 5 Platin- und 3 Multiplatin-Singles, 100 Millionen Spotify-Streams und über 30 Millionen YouTube-Views ist er dort seit Jahren ein Star. Bei uns kennt man von ihm vor allem „You're Not Alone“, sein Cover eines 1990er-Hits von Olive.

Fun Fact: Mads Langer trat schon bei Kilian Kerner auf der Fashion Week Berlin auf.