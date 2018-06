Litauens Star Beatrich

× Erweitern Foto: Dainius Sciuka Beatrich

Millionenfach wird ihre Musik gestreamt, in Litauen ist sie ein Star. Jetzt will Beatrich den nächsten Karriereschritt schaffen.

Dabei helfen soll ihr eine groovige Nummer, wie gemacht für einen Sommertag: „Pardon Me“.

Wie das Lied entstanden ist? „Ich bin allein nach Paris geflogen, um etwas neues zu entdecken und meinen Kopf freizukriegen. Ich hab dort einen neuen Freund gefunden und irgendwann saßen wir zusammen in meinem AirBnB und haben über die Bedeutung des Lebens philosophiert“, verrät die 20-Jährige, „Als ich also wieder nach Hause kam, hab ich mich an mein Mini-Keyboard gesetzt und einfach angefangen zu spielen. Der gesamte Text kam mir einfach so in den Sinn, als wir über die verrückten Eigenarten des Lebens gesprochen haben. Also im Grunde genommen, is PARDON ME das Ergebnis meiner Reise nach Paris und meiner Reise zu mir selbst.“

Ihren eigenen Kopf hatte sie schon immer: „Ich bin kein normales Mädchen. Ich habe nie mit Mädchen-Kram gespielt und interessiere mich auch überhaupt nicht für irgendwelche Marken oder Klamotten. Meine Hobbies? Nun ja; ich mag alle Dinge, die mir einen Adrenalinschub verpassen!"

Fun Fact: Sie spielt liebend gerne Paintball und Tennis!

