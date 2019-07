Eine Starke: Ashnikko

Wörtern wie „Feminismus“, „Emanzipation“ oder auch „queer“ haftet in der Mainstream-Gesellschaft immer noch etwas Negatives an. Warum auch immer. Sollen wir schweigen, damit die Mehrheit ihre traditionelle Ruhe hat? Sicherlich nicht.

„There was potential in you/You should get "fuckboy" tattooed/I don't give a fu-uh-uh-uh-uh-uck/I have more fun on my ones/Hit and ru-uh-uh-uh-uh-un/Eat my pussy like it's lunch“ Ashnikko