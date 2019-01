21-jähriges Jubiläum und live

× Erweitern Massive Attack

Trip Hop? Oder Pop mit Drum & Bass, Hip-Hop und Rock gemischt? Oder Dub? Die Jungs von Massive Attack aus Bristol machen, was ihnen gefällt, und das auch immer richtig gut!

Foto: Universal Music Massive Attack

Mushroom (Andrew Vowles, nicht mehr dabei), Daddy Gee (Grant Marshall) und 3D (Robert Del Naja) starteten ihre beeindruckende Karriere Ende der 1980er mit „Any Love“ und „Daydreaming“, 1991 landeten sie schon zwei ihrer größten Hits „Safe from Harm“ und „Unfinished Sympathy“. Ihr Markenzeichen damals: soulige Gesänge auf ungewöhnlichen Musikbetten, die weder Pop noch Rock oder Reggae waren.

Ihren einzigartigen Stil verfeinerten sie u. a. mit den Singles „Protection“, „Sly“ und „Karmacoma“ und einer Zusammenarbeit mit der Sängerin Tracy von der ab dann discoiden Band Everything but The Girl noch weiter. 1995 durften Massive Attack dann sogar ein Lied für Madonna produzieren: „I Want You“ (wurde trotz Video leider nie als Single veröffentlicht, ist auf der Madonna CD „Something to Remember“ zu finden). Bis heute folgten viele weitere Treffer, wie „Teardrop“, „Live with Me“ und „Future Proof“, meist mit einem spektakulären Video versehen.

Am 19.4. erscheint die remasterte Edition ihres 1998er-„Mezzanine“-Albums in verschiedenen Formaten – mit Bonustracks! Im Rahmen ihrer „Mezzanine XX1“-Tour sind Massive Attack am 4.2. in Frankfurt, in der Jahrhunderthalle und am 5.2. in München, in der Zenith zu erleben.