× Erweitern Ausschnitt aus Wolfgang Tillmans' „Kneeling Nude“ 1997

Juergen Teller: Yves Saint Laurent Paris 2000

300 Werke von rund 60 großartige Künstlern wie Helmut Newton, Wolfgang Tillmans, Otto Steinert und Cindy Sherman sind vom 26.9.2018 bis 1.4.2019 in Berlin-Mitte zu erleben.

Vanitas (etwa: die Vergänglichkeit alles Irdischen). Carpe diem (Genieße den Tag). Die Olbricht Collection setzt sich mittels der Kunstform Fotografie mit dem Thema Vergänglichkeit auseinander. Der ewige Moment, „The Moment is Eternity“, damit beschäftigten sich schon Andy Warhol und Goethe. Doch ist alles flüchtig? Ist alles vergänglich? Oder macht die Fotokunst uns unsterblich, den Moment ewig? Die Antworten findest du womöglich hier.

26.9.2018 bis 1.4.2019, The Moment is Eternity, me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht, Auguststraße 68, 10117 Berlin, Mi – Mo, 12 – 18 Uhr