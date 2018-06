Parfüm und Swatch-Uhr von EVA & ADELE

× Erweitern EVA & ADELE, Swatch

„Anfangs sagte ich einmal zu Adele: Wenn das so weitergeht, gebe ich uns maximal fünf Jahre. Was uns schon alles passiert ist, lässt mich manchmal noch Albträume haben“, so Eva im Interview über ihre Anfänge. Und jetzt sind sie so erfolgreich, die beiden queeren Künstler von EVA & ADELE! Noch bis Ende August ist ihre Kunst in Berlin zu erleben. Und zu kaufen.

Wir verlosen eine handsignierte Swatch-Uhr von EVA & ADELE aus einer Edition von 100 und ein von ihnen kreiertes Unisex-Parfüm!

× Erweitern Foto: M. Rädel EVA & ADELE

Bis 27.8., EVA & ADELE: L’AMOUR DU RISQUE, me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht, Auguststr. 68, Berlin, Mi – Mo, 12 – 18 Uhr, www.evaadele.com