Steht auf Diven: Stor Dubiné

× Erweitern Divine, Olivia Jones und Gloria Viagra – umgesetzt von Stor Dubiné

Ohne zweideutig klingen zu wollen, dieser Künstler hatte sie alle. Von Olivia Jones über Elton John bis hin zu Gloria Viagra und Romy Haag, Stor setzte sie alle künstlerisch um.

Am 28. Juni eröffnet seine Ausstellung „BUDDY QUEENS & DIVAS!“ im Romeo und Romeo in der Motzstraße 20 in Berlin-Schöneberg. Ab 19 Uhr kann man dann in die pralle und bunte Welt des Künstlers eintauchen. Zu sehen sein wird diese wirklich herausragende Kunst bis zum 31. Juli.

Bekannt wurde Stor Dubiné mit einer ganz besonderen Kunstform: Er fertigte pop-artige Teddybären seiner Idole an, kreiert nach seiner grafischen Umsetzung des LGBTIQ*-Stars. Und diese überreichte der 1962 Geborene dann natürlich auch seinem Star – was sogar Brummbär Elton John lächeln ließ!

Finden wir toll, den Stor.

www.instagram.com/stordubine

www.dubine.com

× Erweitern Divine by Néstor Pérez alias Stor Dubiné

× Erweitern Gloria Viagra by Néstor Pérez alias Stor Dubiné