Mark Henderson will es alleine schaffen

× Erweitern Foto: Mark Henderson

Eigentlich hätte der neue Bildband von Mark Henderson 2018 erscheinen sollen, doch die Veröffentlichung wurde vom Geldgeber auf Eis gelegt. Jetzt will der Fotograf das Buch alleine* an den Start und auf den Markt bringen. Dabei hilft ihm eine Kickstarter-Kampagne.

„An dem Buch arbeite ich eigentlich schon von Anfang an meiner Karriere“, verrät der Künstler über das geplante großformatige Buch „Color Explosion“. „In vielen Bildern durchziehen große, helle, fast juwelenähnlichen Farben oder farbigen Muster das Motiv. In anderen beleben sorgfältig platzierte lebhafte Töne die ansonsten monochromatische Kompositionen.“ Am Dienstag endet die Kickstarter-Kampagne, noch kannst du helfen, dass das Projekt veröffentlicht werden kann. Hier geht es zur Seite:

www.kickstarter.com/projects/markhenderson/color-explosion-by-mark-henderson

*Unterstützt wird Mark Henderson von zwei Kollegen, die früher bei Bruno Gmünder erfolgreich Bücher veröffentlichten: Simeon Morales und Mischa Gawronski. Beide sind gerade dabei Plattformen für Künstler aufzubauen, die es dank der Facebook-Zensur schwer haben, mit ihren Lesern und Fans zu kommunizieren: Ihre Postings werden meist gelöscht.

