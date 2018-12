WerLiebtHandeltRichtig

× Erweitern Foto: Tom Thiele Liebe

Foto: Tom Thiele

Fotograf Tom Thiele aus Leipzig hat passend zum nahenden Frühling Philipp Schneider, Mister Sachsen 2017, und Model Christian Kress romantisch inszeniert.

„Als freier Fotograf aus Leipzig fotografiere ich sehr oft Hochzeiten und unterschiedliche Pärchen, die über beide Ohren ineinander verliebt sind. Ich wollte gerne aber mal eine kleine ‚Lovestory‘ ins rechte Licht setzen, die alle typischen Effekte und Emotionen in sich trägt, die aber eben auf den ersten Blick nicht so typisch ist“, verrät der Fotograf. „Christian (rechts im Bild) kam mir daher in den Sinn, weil ich mit ihm schon öfters zusammengearbeitet habe, und er hatte mir dann Phil vorgestellt. Wir trafen uns etwas außerhalb von Leipzig bei einem alten Steinbruch, welcher von einer Landschaft umfasst war, die einer Steppe sehr ähnlich war. Dieser Ort hat uns genug Freiraum gegeben, um verschiedene ungezwungene Momente zu erschaffen, die man eigentlich bereits so schon kennt und am Ende doch eine neue Stimmung mit sich bringen.“

www.instagram.com/tomthiele.fotografie_leipzig

www.instagram.com/cncpt_ck

www.instagram.com/philipp_snr

www.tomthiele.com

× Erweitern Foto: Tom Thiele

× Erweitern Foto: Tom Thiele

× Erweitern Foto: Tom Thiele