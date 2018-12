Jan Q. Maschinski: Ausstellungseröffnung an Silvester

× Erweitern Foto: Jan Q. Maschinski badluck - how I learned to stop worrying and love the bomb Aus der Serie „bad luck – how I learned to stop worrying and love the bomb“

Foto: Jan Q. Maschinski badluck - how I learned to stop worrying and love the bomb Aus der Serie „bad luck – how I learned to stop worrying and love the bomb“

Ein ungewöhnlicher Abend, um eine Ausstellung zu eröffnen, oder? Aber nicht ohne Grund gewählt.

Denn als der 1983 in Dortmund geborene Künstler Jan Q. Maschinski gerade mal neun Jahre alt war, kam es beim Jahreswechsel zu einem folgenschweren Unfall: Ein Feuerwerkskörper explodierte genau vor seinem Gesicht und ließ ihn auf einem Auge die Sehkraft verlieren. Dieser Unfall, dieser Schock, wurde von ihm auch mithilfe seiner Kunst verarbeitet. Und die ist ab 19 Uhr am 31.12.2018 in der Galerie The Ballery in Berlin zu sehen – diese Werkschau ist krass, aber nicht zu morbide.

Stichwort Silvester: „Wir bleiben auch über Mitternacht geöffnet, falls die Leute noch hier bleiben und mit uns feiern wollen“, verrät Galerist Simon Williams dazu. www.theballery.com