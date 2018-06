Avantgarde: Scope Hannover 2018

× Erweitern Foto: Michael Danner, aus: Migration as Avant-Garde Scope Hannover

Der Wahl-Berliner Matthias Hamann macht mit bei der Ausstellung „IN YOUR FACE“, die versucht unterschiedliche Positionen zeitgenössischer Fotografie zu vereinen.

Seit dem 24. Mai setzt man sich hier mit Themen wie dem Wunsch nach Anerkennung und Selbstoptimierung, Auseinandersetzungen mit sexueller Identität und Selbstinszenierungen, Entfremdungsprozessen und der Technologisierung des Körpers auseinander.

Lifestyle- und Gesellschaftsthemen, die jeden tangieren: Denn wer spielte zum Beispiel nicht schon mit dem Gedanken, den Pickel auf der Backe weg zu photoshoppen, bevor das Bild auf Facebook oder Instagram landet? Wer schaut nicht fast täglich, was das Umfeld so treibt und erlebt hat? „Vermeintlich Offensichtliches und die Bildgläubigkeit der Mediengesellschaft werden in Frage gestellt“, so die Kreativen von Scope Hannover. Zu sehen ist bis zum 30. Juni Kunst von u. a. Henrik Malmström, Werner Amann, Michael Danner, Hannes Wiedemann, Matthias Hamann, Heikki Kaski, Nils Petter Löfstedt & Erik Vestman.

www.facebook.com/inyourface

www.scope-hannover.com