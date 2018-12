Greg Gorman: das Beste

× Erweitern p_128 Foto: Greg Gorman: Adam Karolyi, Tarragona, Spain, 2015, IMMAGIS Galerie

Foto: Greg Gorman: David Michelak, Los Angeles, 1987, IMMAGIS Galerie

Und noch viel mehr. In der IMMAGIS Gallery werden bis Ende April 2019 Kunstwerke von Greg Gorman ausgestellt.

Seine Fotokunst wurde schon in der „GQ“, der „Vogue“ sowie dem „Rolling Stone“ abgedruckt, weltweit begeistern die Bilder des 1949 geborenen US-Künstlers, der auch schon Grace Jones in Szene setzen durfte, aber auch in Galerien und Sammlungen. In Bayern hat man nun im März und April im Rahmen der Ausstellung „The Outsiders. Best of and beyond“ die Gelegenheit frühlingsfrische Fotokunst zu genießen – ganz passend in der Blütenstraße in München.

Ab 14.3.2019: Greg Gorman: „The Outsiders. Best of and beyond“, IMMAGIS Gallery, Blütenstraße 1, München