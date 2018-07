EVA & ADELE live und hautnah

× Erweitern Foto: M. Rädel Adele und Eva

In einer umfassenden retrospektivischen Gesamtinstallation kann man seit April bis Ende August ein Vierteljahrhundert Kunstschaffen zweier Vollblutkünstler erleben.

Anlässlich des Berliner CSD gibt es EVA & ADELE zudem live! Am 29. Juli wird der angesagte me Collectors Room in der schönen Auguststraße zum Ort des Geschehens. Von 12 – 18 Uhr wird das Künstlerpaar live und hautnah zu erleben sein. Trans*-Performance-Kunst der Extraklasse!

Welche Kunstform ist euch die liebste?

Adele: Die Arbeit im Atelier speist die Arbeit in der Öffentlichkeit. Und die Arbeit, unsere Performance, nährt die stillen Tage im Atelier. Das hält sich die Waage. Anders könnten wir auch nicht unsere Arbeit fortsetzen.

Eva: Wir machen auch Strandläufe, viele Kilometer, wir achten und trainieren unseren Körper.

Adele: Er ist ja unser Medium.

Eva: Ein Trainingslager an der Ostsee für High Heels! (lacht)

Warum habt ihr euch für das „weibliche Auftreten“ entschieden?

Adele: Das Weibliche ist auf jeden Fall schwieriger. Als wir uns kennenlernten, war ich eher hart, punkig drauf. Ich trug eine schwarze Herren-Smokingjacke vom Flohmarkt, lange Lackschuhe, ganz spitz. Eva war schon sehr androgyn, weiße Kleider und lackierte Nägel. Wir hatten aber optisch schon eine Gemeinsamkeit: Wir hatten beide kurz rasierte Köpfe, fast Glatzen. Durch Eva hat sich meine Weiblichkeit weiterentwickelt, sie hat mir gezeigt, was Dame-Sein ist. Als Kind konnte ich Frauengespräche nie leiden. Als ich als Kind gefragt wurde, ich war 5, ob ich mal heiraten würde, sagte ich: Höchstens einen Mann mit Brüsten! Das war mein früher Traum von einem Hermaphroditen, von einem Mischwesen. Ich war eher Revolte, Eva Dame.

Eva: Es gibt auch eine lange, lange Vorgeschichte – schon von Kindesbeinen an, interessierte mich die Inszenierung „Dame“, die ich anhand meiner Mutter studierte. Ich hatte aber nie Interesse daran, mein Geschlecht zu wechseln. Meine Mutter war eine Art Superdame. Sie war mein Vorbild. Die Dame ist ein Kunstwerk, das lernte ich. All diese vielen Details, die eine Dame ausmachen. Über Frauen hatte ich keine Ahnung, aber über das Dame-Sein.

Bis 27.8., EVA & ADELE: L’AMOUR DU RISQUE, me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht, Auguststr. 68, Berlin, Mi – Mo, 12 – 18 Uhr, www.evaadele.com