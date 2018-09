Doppelausstellung von Frank Lorenz

× Erweitern Frank Lorenz: Madonna

Frank Lorenz: Heaven

Warum nicht in einem schwulen Pornokino auftreten wie Bette Midler? Oder Madonna in „Open Your Heart“?! Das fragte sich Frank Lorenz und entwickelte eine Idee.

An gleich zwei Orten präsentiert der Wahlberliner Maler mit schwäbischen Wurzeln im Oktober seine Bildkunst in Berlin. Und das an recht ungewöhnlichen Orten: Zum einen im Café Romeo und Romeo, zum anderen im Sexkino JAXX (Motzstraße 19). Genau, in einem Sexkino. Der Anlass ist der 2018er-HustlaBall (mehr dazu hier: blu/HustlaBall). Klasse Aktion!

Die Vernissage ist am 18. Oktober um 19 Uhr im Romeo und Romeo in der Motzstraße 20, Berlin-Schöneberg.

× Erweitern Frank Lorenz: Schneckenhäuschen

× Erweitern Frank Lorenz: Harnes

× Erweitern Frank Lorenz: Skala