Vorankündigung! CORPUS DELICTI

Wie weit kann man mit Fotos gehen? Was kann man etwa auf Instagram oder Facebook noch zeigen, ohne dass es pornografisch wird?

Fragen, die in der Galerie The Ballery beleuchtet werden – via Fotografie. Denn die Schöneberger Kunstadresse erfreut im Spätsommer, im Fast-Herbst, mit prallen Körperwelten. „CORPUS DELICTI – drei zeitgenössische Statements zur Aktfotografie und Körperinszenierung“ zeigt die – erotische – Bildkunst von Sonia Szóstak (geboren 1990, Polen), Steven Kohlstock (Jahrgang 1982, Deutschland) und Simon Lohmeyer (geboren 1989, Deutschland). Wirklich große Fotokunst!

19.9. – 21.10., The Ballery: CORPUS DELICTI, Nollendorfstr. 11, Berlin, S+U Nollendorfplatz, 19 Uhr, theballery.com

× Erweitern Foto: Steven Kohlstock Héctor, Madrid 2018