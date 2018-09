Andy Warhol ♥ Mickey Mouse

www.uniqlo.com/Andy/Warhol‎

Der seit den 1950er-Jahren aktive Künstler, Filmemacher und Verleger verstarb zwar 1987, seine Pop-Art lebt aber weiter. Und begeistert bis heute.

Am 1. Oktober wird zum Beispiel eine brandneue von seinen Mickey-Mouse-Prints inspirierte Kollektion bei UNIQLO erhältlich sein. In Zusammenarbeit mit dem schon immer, immer schwulen-, pardon, queerfreundlichen Entertainment-Riesen Disney.

„Warhol entwarf dieses Portfolio in seinem unverwechselbaren Stil im Jahr 1981 in Kooperation mit der New Yorker Ronald Feldman Gallery und Disney. Die Kollektion erscheint zur Feier der 90. Geburtstage beider Ikonen, Disneys Mickey Mouse und Warhol“, verrät das Team von UNIQLO dazu. Und wir finden das richtig klasse!

