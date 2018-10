Amorphe Formen // überspitzt konkrete Gegenständlichkeit

× Erweitern Jana Gunstheimer: METHODS OF DESTRUCTION / The Heinemann Collection, 2002 portfolio, graphite on paper, hot type13 pieces, each 53 x 40 cm

Slawomir Elsner: Hermann Hillebrandt, 2018, coloured pencil on paper, 42,1 x 32,6 cm

Heute eröffnet in Berlin eine spannende Ausstellung zweier Ausnahmekünstler.

Jana Gunstheimer (geb. 1974 in Zwickau; Professorin für Experimentelle Malerei und Zeichnung an der Uni in Weimar) und Slawomir Elsner (geb. 1976 in Wodzisław Śląski; mit seinen Arbeiten in zahlreichen Sammlungen vertreten wie u. a. im Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden) stellen bis zum 17. November in der Galerie FeldbuschWiesnerRudolph in der Jägerstraße 5 aus. Die Tuschezeichnungen Jana Gunstheimers begeistern mit malerischer Vertrautheit, die betont grafischen Arbeiten Slawomir Elsners beschäftigen sich mit der Symbolkraft altmeisterlicher Malerei.

Studioview Slawomir Elsner

„Amorphe Formen treffen auf überspitzt konkrete Gegenständlichkeit, Fiktion auf Illusion. Jana Gunstheimer setzt enigmatische Artefakte auf das weisse Feld des Papiers, Slawomir Elsner bleibt betont dicht am Original, lässt die altmeisterlichen Porträts in seinem charakteristischen zeichnerischen Gestus jedoch ganz neu entstehen“, verrät dazu das Galerie-Trio Stefanie Feldbusch, Andreas Wiesner und Jette Rudolph.

Sollte man sich gönnen! Um 18 Uhr geht es los.

DUO SHOW, Jana Gunstheimer und Slawomir Elsner, FeldbuschWiesnerRudolph, Jägerstraße 5, Berlin, heute ab 18 Uhr, www.feldbuschwiesnerrudolph.de