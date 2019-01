München: Sergey Sovkovs Kunst

× Erweitern Sergey Sovkov: Zum Sieg

Sergey Sovkov: Dampfbad

Ab Ende Januar zeigt die Kunstbehandlung in Bayerns Hauptstadt die Jahresausstellung von Sergey Sovkov – es wird erotisch!

Der 1972 in Kyschtym geborene Künstler lernte an der Kunstfakultät der staatlichen Universität in Togliatt, bevor er Ende der 1990er eine Fortbildung am staatlichen Repin Institut in St. Petersburg begann. 2003 machte Sergey dort seinen Abschluss und ist seitdem als freischaffender Künstler international erfolgreich. Ab dem 31. Januar zeigt die Kunstbehandlung bereits zum fünften Mal Aquarelle, Gemälde sowie Zeichnungen von Sovkov. Erstmals werden 2019 Arbeiten in Pastell sowie Kleinskulpturen des Künstlers in der Kunstbehandlung zu sehen sein! Die Vernissage am 31.1. beginnt um 20 Uhr, der Künstler wird anwesend sein.

AB 31.1., SERGEY SOVKOV: JAHRESAUSSTELLUNG 2019, KUNSTBEHANDLUNG, MÜLLERSTR. 40, MÜNCHEN, U SENDLINGER TOR, WWW.KUNSTBEHANDLUNG.COM