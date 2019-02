30 Werke von Norbert Bisky

× Erweitern Norbert Bisky

Norbert Bisky

Werke zwischen zwischen Aufruhr und Kontemplation, Gewalt und Zärtlichkeit, Verwerfung und Hoffnung.

Foto: Michaela Kühn Norbert Bisky

„Bilder sind Kommunikation auf eine andere Art. Das schließt Bereiche mit ein, die wir eben genau nicht in Worte fassen können, ich auch nicht.“

Der aufmerksame Leser weiß, dass wir große Fans des Malers Norbert Bisky sind. Daher freut es uns auch sehr, dass am 15. Februar eine neue Ausstellung eröffnet: „Norbert Bisky I 30 Werke von 2001 bis 2018“ in dem Projektraum Crone Side auf dem Tempelhofer Damm in Berlin.

Der gebürtige Leipziger, der 1994 bis 1999 an der Hochschule der Künste in Berlin studierte und danach Meisterschüler bei Georg Baselitz war, trennt den Menschen von seiner eigenen Inszenierung (Stichwort Zentrifuge). Norbert Bisky ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler und Vertreter der Postmoderne.

15.2. bis 31.3., Norbert Bisky I 30 Werke von 2001 bis 2018, Tempelhofer Damm 2, Berlin, www.norbertbisky.com