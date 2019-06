Norbert Bisky „Ohne den Mauerfall wäre ich nicht Künstler geworden“

× Erweitern Foto: O. Heine Norbert Bisky

Bild: Norbert Bisky, Warmup, 2019, Foto von Bernd Borchardt, VG Bild-Kunst, Bonn

2019 jährt sich der Mauerfall, das Ende der DDR, zum 30. Mal. Zeit, für den in Leipzig geborenen Maler zu reflektieren.

Erfahrungen von Totalität und Willkür prägte Biskys Auseinandersetzung mit der DDR

„Ohne den Mauerfall wäre ich nicht Künstler geworden“, so Norbert Bisky, der einst als NVA-Deserteur im Ostberliner Militärgefängnis eingesperrt wurde. Erst die neue Freiheit ab 1990 für alle machte es ihm möglich, seine Berufung zu leben. Äußerst erfolgreich: Bisky ist einer der populärsten lebenden Maler aus Deutschland.

Binarität von Ost und West erlebt gerade eine traurige Renaissance

Die Ausstellung „RANT“ startet am 9. November – und läuft bis in den Februar 2020 (Villa Schöningen, Berliner Straße 86, 14467 Potsdam). Inhaltlich setzt sich die Ausstellung mit „deutsch-deutschen Grabenkämpfe“ auseinander.

Einen Tag später eröffnet die Ausstellung „POMPA“ in der St. Matthäus-Kirche in Berlin (Matthäikirchplatz), sie hat die Nachwendezeit mit ihrem Hedonismus, der Euphorie und all dem Opportunismus zum Thema, auch sie ist bis Ende Februar 2020 geöffnet.

Norbert Bisky Norbert Bisky: Drahtzieher, 2007, Öl auf Leinwand 280 x 400 cm. Foto: Bernd Borchardt, Berlin, Courtesy: Galerie Crone, Berlin Wien

Norbert Bisky ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Der gebürtige Sachse, geboren am 10. Oktober 1970, der in den 1990ern an der Hochschule der Künste in Berlin studierte, danach Meisterschüler bei Georg Baselitz war, trennt in seiner Kunst den Menschen von seiner eigenen Inszenierung.

