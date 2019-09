Norbert Bisky, EVA & ADELE, Slava Mogutin ...

× Erweitern Foto: Rüdiger Trautsch Straßenaktion der HAW (Homosexuelle Aktion Westberlin ), ca. 1972

Bild: Norbert Bisky „Oberon“ 2006

Am 12. Oktober wird in der Galerie The Ballery der neuste Band der erfolgreichen Buchreihe „Mein schwules Auge“ gefeiert.

Das beim Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke erscheinende Buch ist eine Zusammenarbeit von Rinaldo Hopf und Fedya Ili, beteiligte Künstler und Fotografen sind unter anderem Norbert Bisky, Pornceptual, EVA & ADELE, Matthias Freihof, Bruce LaBruce, Lars Theuerkauff, Slava Mogutin, Tom of Finland sowie Wolfgang Tillmans und Michael Rädel von blu. Mehr Szenekunst geht nicht!

Foto: M. Rädel Destiny Drescher Hat es ins Buch geschafft: Destiny Drescher

Foto: Mark Kamin Kurator und Maler Rinaldo Hopf

Ein Standardwerk, nicht nur für Berliner.

„Seit dem Mauerfall vor mittlerweile 30 Jahren hat sich Berlin zu einem der weltweit führenden Zentren schwuler Kultur und Lebens entwickelt und zieht zahllose Künstler und Autoren aus aller Welt an. Dieses schwule Berlin ist das zentrale Thema unserer neuen Anthologie: Einheit, Ost-West-Geschichten, Freiheit ohne Mauern, das schwule Leben in der DDR im Vergleich zur Westberliner bzw. westdeutschen Szene, die wilden Jahre vor und nach der Wiedervereinigung“, verraten Rinaldo und Fedya über das queere Buch.

Die Vernissage zu „Mein schwules Auge – Special Edition BERLIN GAY METROPOLIS“ ist am 12. Oktober ab 17 Uhr in der Galerie The Ballery, die Ausstellung läuft bis zum 2. November, Nollendorfstraße 11 – 12, Berlin, www.mygayeye.com

× Erweitern Bild: Rinaldo Hopf „Soldatenkuss“

RINALDO HOPF - JEAN MARAIS

„Als ich Ende der 1980er-Jahre anfing, als freier Künstler zu arbeiten, habe ich sehr viel sozusagen im Vorübergehen verkauft – das passiert heute weniger und tatsächlich läuft viel über Facebook und Co. Das ersetzt für mich allerdings nicht die Zusammenarbeit mit Galerien.“ Maler, Kurator, Herausgeber („Mein schwules Auge“, ...) und Vollblutkünstler: Rinaldo Hopf (*30. Juni 1955) ist nicht ohne Grund einer der ganz Populären: Der Freiburger ist vielseitig und immer voll bei der Sache. www.rinaldohopf.com

Fedya Ili