KUNST: Am 8. Juni beginnt es

„Die Figuren sind alle lebensgroß, gemalt mit Tusche und Aquarell sowie Acryl, auf Originalseiten der amerikanischen Schwulenzeitschrift The Advocate aus dem Jahr 1969, die ich auf Karton aufgeklebt habe" Rinaldo Hopf

Rinaldo Hopf & Fox, Gay Pride NYC 1999

Warum heißt der CSD eigentlich CSD? Und warum gedenkt man Stonewall? Um diese Fragen zu beantworten, muss man zurück ins Jahr 1969 reisen.

Judy Garland, eine der ersten queeren Ikonen – Grund war unter anderem ihr Lied „Over the Rainbow“ –, war gestorben. Die Szene trauerte in der Bar Stonewall Inn in der Christopher Street in New York. Und wie immer passte das der Staatsmacht nicht, die Polizei rückte einmal mehr an, um willkürlich zu verhaften und die Feier zu beenden. Doch diesmal schlugen die Gäste zurück!

Seite an Seite lieferten sich Transsexuelle, Schwule, Lesben, Transvestiten und Prostituierte in der Nacht vom 27. Juni zum Samstag, dem 28. Juni 1969 eine gewalttätige Auseinandersetzung. Sie war der Startschuss für ALLE Prides und Christopher Street Days.

Der aus Freiburg stammende Maler, Herausgeber und Kurator Rinaldo Hopf nimmt sich 2019 des 50. Jubiläums dieser Straßenschlacht an, die für uns so viel ermöglichte. „Die Figuren sind alle lebensgroß, gemalt mit Tusche und Aquarell sowie Acryl, auf Originalseiten der amerikanischen Schwulenzeitschrift The Advocate aus dem Jahr 1969, die ich auf Karton aufgeklebt habe“, verrät er. „Zudem arbeite ich noch an einer Siebdruckauflagen-Edition!“

Und als wäre das nicht genug der guten Nachrichten, verrät Rinaldo, dass noch in diesem Herbst ein neuer Band aus der „Mein schwules Auge“-Reihe erscheinen wird. Zusammengearbeitet hat er hierfür mit dem in Russland geborenen Wahlberliner Fedya Ili. Schon mal so viel: Es wird ein Special zu Berlin als Gay-Metropolis, mit schwulen Ost-West-Geschichten, Mauerfall und dem wilden Nachtleben. Wir sind gespannt!

8. und 9.6., Ausstellung der Tom of Finland Foundation zum Los Angeles Pride mit Kunst von Rinaldo Hopf, West Hollywood Park, Los Angeles, www.worldoftomoffinland.com

22.6. – 22.7., Stonewall – 50 Years, Harvey Milk Photo Center, San Francisco, harveymilkphotocenter.org

4. – 13.7., Stonewall Exhibition, GlogauAir, Glogauer Str. 16, Berlin, glogauair.net

4. – 31.7., Stonewall Riots, Kunstbehandlung, München, kunstbehandlung.com

www.rinaldohopf.com